Detran atende solicitação do Deputado Hassan e fará mutirão PcD em Jequié para emissão de CNH especial

Atendendo solicitação do deputado estadual Hassan (PP), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), vai realizar mutirão PcD no município de Jequié, para atender a demanda reprimida de emissão da primeira habilitação (CNH) especial e renovação do documento, além da identificação das adaptações necessárias nos veículos. ”Esse evento, que tem grande importância tanto social quanto humanitária, será realizado nos dias 19 e 20 de outubro desse ano”, informou Hassan após audiência com o diretor do Detran, Rodrigo Pimentel e com o diretor de Habilitação, Max Passos, quando a data do mutirão foi definida.

O parlamentar agradeceu ao executivo do Detran, destacando sua sensibilidade, visto que “a realização do mutirão PcD em Jequié vai evitar que centenas de pessoas da região com necessidades especiais tenham que se deslocar para Salvador para realizar a perícia obrigatória para emissão da CNH, procedimento que hoje só é realizado na capital baiana”, pontuou. Ele avaliou que “esses deslocamentos geram inúmeros transtornos, dificuldades de mobilidade e custos desnecessários”.

Hassan informou ao diretor do Detran que, visando a interiorização do atendimento às pessoas com deficiência, encaminhou indicação ao governador Jerônimo Rodrigues e ao titular do Departamento de Trânsito, solicitando a criação de núcleos especiais para realização das perícias nos municípios de Jequié, Eunápolis, Itabuna, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, Santa Maria da Vitória, Barreiras, Juazeiro, Alagoinhas e Guanambi, para facilitar o acesso de pessoas com deficiência (PcD) às perícias obrigatórias para emissão da CNH especial. O deputado explicou que esses municípios estão em pontos estratégicos e atenderão a vários territórios. POR: Josalto Alves – DRT-BA 931

Comentários no Facebook:

Comentários