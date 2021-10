Deu início em Jequié o projeto “SAMU nas Escolas”, que capacita profissionais na área de educação do município

A Prefeitura deu início ao projeto “SAMU nas Escolas”, que tem o objetivo de capacitar os profissionais e trabalhadores da Educação a intervirem com ações de primeiros socorros em alunos do Sistema Municipal de Ensino, caso necessário. Por meio de simulações com manequins, os participantes aprendem técnicas para imobilização de paciente acidentado, contenção de hemorragia, aplicação de bandagem, medidas em situações de queimadura, socorro à vítima de choque elétrico, reconhecimento de sinais de engasgo e afogamento, bem como reanimação cardiopulmonar. O projeto, que é executado pelo Núcleo de Educação e Urgência do SAMU 192, pretende capacitar todos os profissionais da Educação Municipal, totalizando 20 horas de formação, divididas em turmas com cerca de 30 pessoas, passando por instrumentação com aulas teóricas e práticas e, ao final, tanto a escola quanto os participantes, receberão certificados.