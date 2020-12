Devido a manutenção em reservatório da Embasa alguns ficaram sem água hoje dia (30).

Em nota enviada a imprensa, a Embasa informa que às 05:00 horas da manhã de hoje (30), começou a fazer a lavagem do Reservatório da Estação de Tratamento da Barragem do Criciúma. E por causa dessa manutenção, alguns bairro vão ter o abastecimento de água suspenso no durante todo o dia de hoje. Os bairro são, KM 03, Mandacaru, Loteamento Tropical, Chácara provisão, Pompilio Sampaio, Jardim Alvorada, Baixa do Bomfim, Algarobas, Vila Vitória e Loteamento Água Branca. Assim que os serviços forem feitos o abastecimento volta a sua normalidade, o que pode ocorrer até as 17 horas de hoje. dia (30).

