Dezenas de moradores de vários bairros em Jequié reclamam de falta de água nas torneiras de suas residências

Não é de agora que o Jequié Urgente recebe reclamações de vários Bairros da cidade, onde moradores reclamam da falta de água em suas residências, mesmo com as fortes chuvas que caem em Jequié e em toda região, deixando os reservatórios com nível de água relativamente bons. Durante essa semana, moradores dos Bairros, Alto da Bela Vista, Água Branca, Km 03, Km 04, Mandacaru, Bom Sossego dentre outros, tem entrado em contato com a nossa redação, se queixando da falta d’água por mais de 03 dias. A explicação que a Embasa sempre dá, é que alguma rede de distribuição está passando por reparos ou a localidade fica em um ponto mais alto da cidade. Sempre batemos na mesma tecla, que é inadmissível, os moradores de Jequié reclamarem com a falta d’água. O reservatório da Barragem de Pedra e do Criciúma, sempre estão praticamente com volume de água satisfatório. O que será que acontece? Equipamento Sucateados? A cidade cresceu e o Governo do estado através da Embasa não acompanhou o crescimento com equipamentos mais potentes? Enquanto uma solução não é tomada, os moradores continuam sofrendo com a falta d’água, em uma cidade que é privilegiada em ter um espelho d’água com mais de 70 KM.

