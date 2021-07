Dia 09 de Julho tem a Live solidário Forró Judô Ação 3° edição

O Projeto Judô Ação estará realizando no dia 09 de Julho, às 19:00 uma Live Forró Judô Ação 3° edição Beneficente, com o Trio Zabumba do Nordeste, Bruna Cascais e Vanile Samara, com objetivo de arrecadar alimentos para algumas famílias do projeto e material de contrução para ampliação do espaço do núcleo do Loteamento Sol Nascente.

Participe você também com qualquer doação, iremos buscar em sua casa!

