Dia D contra Raiva terá 6 pontos de vacinação neste sábado; Confira

A Prefeitura de Jequié disponibilizará neste sábado (10), 6 pontos de vacinação para o Dia D de vacinação contra a raiva. No Centro de Saúde Júlia Magalhães, no Jequiezinho, No Centro de Saúde Jequié, no Campo do América, Na Igreja Familia de Deus, no Largo do Cedil, Bar do Norato, na localidade da Banca, Estadio Waldomiro Borges, no Mandacaru. Os pontos funcionam das 8h às 17h e orienta os tutores para que levem seus animais, que devem ter mais de três meses de idade e, caso haja necessidade, faça a utilização de uma coleira ou de guias próprias, a fim de evitar acidentes.