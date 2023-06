Dia D da Enfermagem na Doação de Sangue na Bahia acontece nesta terça-feira (27)

Esta terça-feira (27) é o Dia D da Enfermagem na Doação de Sangue na Bahia, fruto de uma parceria entre o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia e a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba). A ação busca estimular que os profissionais da categoria doem sangue nos postos de coleta da Hemoba.

“Com esta ação estamos buscando estimular os profissionais da enfermagem para que possamos unir forças na campanha do Junho Vermelho, contribuindo para ampliar o estoque de sangue em nosso estado”, destaca a presidente do Coren-BA, Giszele Paixão.

Os profissionais que desejarem participar voluntariamente da ação do Dia D devem informar o código 0261 no momento da doação. Não é necessário agendamento prévio. Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada, de acordo com a demanda espontânea de voluntários.



Em Salvador, as unidades de coleta da Hemoba ficam localizadas no Hemocentro Coordenador (Complexo HGE), Hospital Ana Nery, Hospital Santo Antônio, Hospital Geral Roberto Santos e Hospital do Subúrbio.



No interior, as doações podem ser realizadas em Alagoinhas, Barreiras, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista. O horário de atendimento dessas unidades pode ser conferido no site da Hemoba: http://www.hemoba.ba.gov.br/hemorrede.





Critérios para doação – O candidato deve estar bem alimentado e em boas condições de saúde, sem sintomas virais; pesar mais de 50 quilos, ter dormido pelo menos 6h, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h, não fumar por, pelo menos, duas horas, e ter entre 16 e 69 anos incompletos. Os homens podem doar sangue até 4 vezes a cada 12 meses, com intervalo mínimo de 60 dias entre as doações, e as mulheres podem doar até 3 vezes a cada 12 meses, com intervalo mínimo de 90 dias entre as doações. Foto: Rafaela Martins/GOVBA

