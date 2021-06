Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ é tema de campanha institucional e ‘live’ especial da Largo Resources | Vanádio de Maracás

Nesta segunda-feira, 28 de junho, o ator Sulivã Bispo, conhecido pelo personagem “Mainha”, da websérie humorística Na Rédea Curta, será o convidado especial da Largo Resources | Vanádio de Maracás em uma live em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+. O evento, que será transmitido através do perfil oficial da mineradora no Instagram (@vanadiodemaracas), às 19h, marca o encerramento de uma campanha institucional promovida pela companhia ao longo do mês de junho, com foco no respeito à diversidade.

“Nossa intenção é oferecer um conteúdo informativo e educativo para o público interno e para a comunidade, mostrando que nos preocupamos em contribuir para que as pessoas vivam em um mundo de respeito. Para além de celebrar o orgulho, queremos falar também sobre fatos e dados. O Brasil ainda é o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, então é preciso refletir”, diz Natália Leoni, Coordenadora de Comunicação da Largo Resources | Vanádio de Maracás, que será a anfitriã do encontro.

O público terá a oportunidade de participar do bate-papo com Sulivã Bispo, que aciona sua experiência como ator e educador para passear por temas como autoaceitação, importância do apoio da família, preconceito e violência, além de bastidores sobre o processo de construção de seus personagens. Famoso pela atuação em Na Rédea Curta, canal que reúne mais de 360 mil seguidores no YouTube, Bispo também diverte e conscientiza o público com a personagem Koanza, uma matriarca senegalesa.

Formado em teatro pela Universidade Federal da Bahia, já subiu ao palco com espetáculos como Kaiala, Rebola (vencedor do prêmio Braskem de Teatro 2016 na categoria Espetáculo Adulto e Texto), Anoitecidas e Delicado, com o grupo Teatro da Queda. No Bando de Teatro Olodum, participou de Ó Paí, ó!, Relato de uma guerra que não acabou e o infanto-juvenil Áfricas. Na televisão, esteve no elenco dos programas Treme Treme, Prêmio Multishow de Humor, TVZ de Verão e da série internacional Férias em Família.

A live fecha o ciclo de uma campanha que vem sendo veiculada nas redes sociais da mineradora, com foco no slogan “Se você não respeita o amor do outro, você ainda não entendeu nada sobre amor”. As peças são protagonizadas por moradoras e moradores de Macarás, que espontaneamente se apresentaram como porta-vozes da comunidade LGBTQIA+ da região, compartilhando experiências pessoais com o objetivo de sensibilizar o público para o respeito a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersexuais, assexuais e pessoas que se identificam com outras identidades de gênero e orientações sexual.

A inciativa também simboliza o pontapé inicial do Programa Diálogos Diversos, idealizado pela Largo Resources | Vanádio de Maracás para promover o debate em torno de temas que tensionam estruturas da sociedade contemporânea, como homofobia, machismo e racismo. O programa seguirá posteriormente, com uma programação de ações a ser divulgada.

