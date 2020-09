Dias 21 e 22 de Setembro em Jequié acontece o IX Simpósio sobre a Doença de Alzheimer

Nos dias 21 e 22 de setembro de 2020 acontecerá o IX Simpósio sobre a Doença de Alzheimer, promovido pela equipe do Projeto de Extensão “Grupo de Ajuda Mútua integrando familiares cuidadores de pessoas com Doença de Alzheimer (GAM)”, na modalidade online, em consonância ao contexto da pandemia da COVID-19. Sendo este contexto o que nos motivou a realizar o evento no momento, uma vez que temos percebido grande impacto à saúde e à vida cotidiana dos familiares, os quais, em condições normais, já vivenciam uma sobrecarga, tendo que equacionar suas demandas pessoais e o cuidado.

A doença de Alzheimer (DA) é definida como uma deterioração adquirida das capacidades cognitivas que prejudicam o desempenho das atividades quotidianas, sendo a memória a capacidade cognitiva mais comumente perdida devido a demência. Cerca de 10% das pessoas com mais de 70 anos e 20 a 40% das que têm idade acima dos 85 anos apresentam perda de memória clinicamente detectável, sendo, portanto, a idade avançada o principal fator de risco para a doença, em que a sua prevalência dobra a cada cinco anos.

Além da memória, outras habilidades mentais também são afetadas, como linguagem, orientação, atenção e capacidade resolutiva. Embora ainda não seja possível prevenir o a DA, existem medidas terapêuticas que podem retardar a ocorrência de sintomas mais graves, o que favorece à convivência com a situação de doença com melhor qualidade de vida. Ademais, a família poderá aprender e adotar condutas para um cuidado mais efetivo à pessoa com DA, o que envolve a implementação de atividades prazerosas e o desincentivo às desagradáveis.

Desse modo, a equipe GAM percebeu a necessidade da promoção do simpósio com a valorização desta condição especial em que estamos vivendo, respeitando o distanciamento social mediante a realização online. Acreditamos que o IX Simpósio trará um conhecimento novo diante do cenário atual, bem como minimizará os impactos causados pelo distanciamento social, ao fortalecer a constituição de uma rede de apoio tão fundamental nesse momento.

O Simpósio tem como público-alvo acadêmicos, profissionais de saúde, familiares de pessoas com Alzheimer e demais interessados.

