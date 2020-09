Direção do HGPV emite nota de esclarecimento sobre denúncias do SINDMED-BA

Publicamos em nosso blog no dia de ontem (09), várias denúncias feitas pelo SINDMED-BA, onde a sua presidente a Dra. Ana Rita de Luna, disse que após visitar a unidade hospitalar em Jequié, constatou vários problemas estruturais graves. A direção do Hospital Prado Valadares, nos enviou uma nota de esclarecimento. Leia a nota logo a baixo na íntegra. Foto: Leonardo Rattes

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em resposta a matéria emitida pelo SINDIMED/BA, em 08 de setembro de 2020, a qual relata visita da presidente do referido órgão, a médica Drº ANA RITA DE LUNA, ao HGPV, fato desconhecido até o presente momento por toda a direção desta unidade, visto que não houve previa comunicação do órgão que representa e nem tão pouco a profissional se apresentou á direção da unidade, causando ainda mais estranheza diante das informações INFUNDADAS E TENDENCIOSAS, as quais lamentamos muito, fazendo questão de elucidar os fatos.

O Hospital Geral Prado Valadares (HGPV) completou 73 anos de existência, salvando vidas diuturnamente.

Uma unidade regional para atendimentos prioritariamente de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, tanto para crianças como para adultos, abrangendo uma população de 27 municípios, totalizando quase 600 mil habitantes, assim como integrante da rede cegonha, sendo referencia para gestantes provenientes da Santa Casa de Misericórdia São Judas Tadeu.

No momento estamos vivenciando uma pandemia pelo COVID-19, e em detrimento da mesma, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), buscando atender as demandas que foram surgindo em nossa região, definiu o HGPV como referência secundária para atendimentos de pacientes suspeitos e/ou confirmados pelo COVID-19.

No dia 07 de abril de 2020 foi criado um Comitê de Enfrentamento ao COVID-19, conforme Portaria Interna 05/2020, que em todas as decisões buscou respaldo nas portarias e Notas Técnicas do Ministério da Saúde, ANVISA e SESAB para construção dos fluxos e protocolos específicos a esse perfil de paciente e medidas de segurança à todos os profissionais desta unidade.

Nos dias 22 e 23 de abril de 2020 foi realizada a TESTAGEM EM MASSA DE TODOS os profissionais da unidade em 48hs, através de TESTE RÁPIDO. Após 21 dias foi realizada uma nova testagem, desta vez com o método RT-PCR. As referidas testagens continuam ocorrendo seguindo os protocolos definidos pela SESAB, ininterruptamente pelos dois métodos, conforme a necessidade para cada caso. Esta ação visa minimizar o risco de contaminação da equipe e pacientes gerando assim, maior segurança a todos os profissionais e usuários desta unidade.

Os EPIs estão à disposição para uso de todos os profissionais do HGPV e são parametrizados conforme notas técnicas das entidades reguladoras governamentais e submetidos, antes de sua disponibilização, à validação pela CCIH, núcleo de segurança do paciente (NSP) e Serviço Integrado de Atenção à Saúde do Trabalhador (SIAST).

Como estratégia de enfrentamento para esta pandemia, destinamos uma sala específica para atendimento de pacientes com suspeita de infecção pelo COVID-19, em nossa emergência, com fluxo distinto, além de três UTIs e uma enfermaria com leitos destinados para pacientes com este perfil.

Todos os ambientes da unidade são higienizados por profissionais capacitados e específicos de cada setor, estando a serviço destes espaços 24 horas por dia, diariamente, objetivando o cumprimento de normas e parâmetros de boas práticas preconizados pela CCIH.

O HGPV é uma das maiores e mais bem estruturadas unidades da Rede Própria do Estado da Bahia, contando com serviços de psiquiatria, clínica médica, cirurgia, neurologia, neurocirurgia, traumato-ortopedia de alta complexidade, proctologia, pneumologia, cardiologia, buco-maxilo, pediatria (com pronto atendimento separado, setor de internamento e sala de estabilização com 5 leitos) e nefrologia. Neste último caso, o serviço contando com 5 equipamentos e 9 pontos de hemodiálise, com profissionais de enfermagem treinados e destinados especificadamente para acompanhamento do referido procedimento.

Contamos também com serviços de apoio diagnóstico como: Tomografia, Ressonância Magnética, mamografia, Broncoscopia, Endoscopia, Exames laboratoriais, Raio X, Ultrassom com Doppler, Ecocardiograma, ECG, Hemogasometria, além de uma equipe multiprofissional com Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, Psicólogos, Terapeutas Ocupacional e Equipe de Enfermagem.

Com 239 leitos cadastrados no CNES, a unidade conta com Núcleo Interno de Regulação 24hs por dia com Gestão de Leitos, seguindo parâmetros da Central Estadual de Regulação.

Somos uma instituição de respeito e prezamos pela ética, tratamos toda e qualquer informação com base em fatos verídicos pautados em parâmetros técnicos, sem que haja negligencia ou ao menos descaso.

Assim, reforçamos o compromisso com toda a comunidade e com os profissionais que aqui atuam, sendo estes verdadeiros guerreiros, que buscam salvar vidas diuturnamente.

Atenciosamente,

Deborah Martins Rocha Andrade

Diretora Geral do HGPV

