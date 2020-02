Direção do JTC Emite nota de pesar pela morte do Jovem Eduardo nas dependências do clube

No ultimo domingo(23), o jovem Luis Eduardo Oliveira Júnior popularmente conhecido como Bigode, foi retirado da piscina do JTC desacordado. O SAMU foi acionado e tentou reanimar o jovem Eduardo, que infelizmente não resistiu e foi a óbito. O presidente do JTC emitiu uma nota, onde lamenta a perda do jovem. A suspeita é de que a vitima tenha tido uma mal súbito e faleceu. Só o laudo cadavérico que vai apontar a causa da morte, que sai no prazo de 30 dias!

Comentários no Facebook:

Comentários