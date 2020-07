DIREITO DE RESPOSTA: Leia nota de Marcos Garapa enviada a nossa redação

Noticiamos em nosso blog, sobre o desvio de produtos de limpeza do DEMAP Jequié, onde os produtos foram entregues a polícia civil pelo empresário da cidade de Ipiaú, que teria comprado os produtos. O envolvido no fato, ” Marcos Garapa”, nos enviou uma nota falando a sua versão sobre os fatos.

Leia a nota na íntegra abaixo.

Diante da matéria publicada neste conceituado meio de comunicação, a defesa de Marcos Garapa, vem por meio desta Nota Pública, informar que as investigações ainda não foram concluídas e não há nada que ateste a culpa ou inocência de ninguém dos citados nas reportagens, e pede para que os leitores adotem um cuidado especial com as Fake News que circulam nas redes sociais, que precocemente já condenam os envolvidos antes da conclusão do inquérito, que posteriormente poderá indiciar qualquer uma das partes. Segundo Marcos Garapa, os produtos estavam vencidos desde fevereiro (conforme foto), e Ney coordenador do DEMAP, pediu para que ele e Pingo descartassem, mas equivocadamente expediu uma guia de recebimento para consumo. Após receberem o material de limpeza para descarte, Pingo sugeriu vender por estar em dificuldades financeiras, indicando um comerciante já conhecido dele (Pingo). Salientamos que o mesmo comerciante ao tomar conhecimento da situação veio a Jequié por espontânea vontade nesta quinta (09), devolvendo na Delegacia parte dos produtos vencidos desde fevereiro de 2020, 02 anos após a fabricação dos desinfetantes (02/2018) conforme foto em anexo.

