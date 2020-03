Diretora do Hospital Geral Prado Valadares deixa o cargo

Depois de exatos três anos na direção do Hospital Geral Prado Valadares – HGPV, em Jequié, a enfermeira Polliana Leandro Oliveira deixa o cargo de diretora da unidade hospitalar. Em meio à pandemia do coronavírus, com 1 caso registrado no município, Polliana surpreendeu na noite desta segunda-feira (30) ao anunciar sua saída através da rede social, mas o desligamento, segundo informações, não estaria relacionado as ações de enfrentamento à pandemia. Em sua página pessoal, no Instagram, a agora ex-diretora fala em seguir novo projeto.

”Todo ciclo tem início meio e fim. Hoje me despeço da direção geral do HGPV para dar seguimento a um novo projeto. Deixo a unidade com a sensação do dever cumprido. Foram 3 maravilhosos anos onde contei com todo apoio necessário para tornar o Hospital Geral Prado Valadares um dos melhores hospitais do interior da Bahia”, escreveu Polliana em um post na Web, tendo feito agradecimentos e concluindo com afirmação de que a unidade estará em boas mãos.

