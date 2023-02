Diretoria da ACIJ é fortalecida com implantação do programa Capacitar

Com o objetivo capacitar a diretoria e seus associados para uma gestão profissional da entidade, no sentido de melhor servir o seu associado, a Associação Comercial e Industrial de Jequié (ACIJ) deu início capacitação para diretores e associados. Segundo o presidente Hugo Britto, a entidade será fortalecida na sua relação com o associado por meio de treinamento de toda a equipe e implementação de ferramentas que vão desde mudanças setoriais, bem como, implantação de software de gestão melhorando a qualidade dos serviços.

O fortalecimento do associativismo foi o tema central do encontro que permitiu um franco diálogo com associados e diretores presentes, visando a qualificação de colaboradores e diretores da ACIJ. A implantação do Programa Capacitar serve para planejar estrategicamente a entidade tornando-a mais preparada para articulações na defesa do empresário.

O encontro também serviu como ferramenta de promoção, fortalecimento e o surgimento de novas lideranças no movimento social.

A capacitação foi iniciada ontem (09) no auditório da ACIJ e contou com a presença do renomado consultor Paulo César, consultor da FACEB E IDO Brasil Minas Gerais, falando sobre “Os princípio do empreendedorismo”. Para ele “no comércio competir é ganhar de alguém; cooperar é ganhar com alguém, quando se une forças todos saem ganhando”.

O secretário de Desenvolvimento econômico do município de Jequié, Celso Galvão, disse que ” a ACIJ está de parabéns por protagonizar essa capacitação para o empresário e melhorar também a gestão. O desenvolvimento do negócio depende da colaboração”, afirmou.

Participaram da abertura os presidentes da Câmara de Vereadores, Emanoel Campos Silva (Tinho), de Dirigentes Logistas, Renan da Guarda, vice-presidente da ACIJ, Yan Almeida, diretores da ACIJ, associados e empresários.

