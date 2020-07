Discussão e homem morre com facada no pescoço em Jequié

Na manhã de hoje (29), por volta das 11:30 da manhã no Alto do Funil, uma discussão entre duas pessoas que seriam parentes, resultou na morte de um homem conhecido como “Cadinho”, levou a pior. Segundo informações a vítima levou uma facada no pescoço e acabou morrendo na hora.

A polícia militar foi acionada, fez rondas nas imediações e infelizmente não encontrou o acusado de ter matado “Cadinha”. A polícia civil já identificou o acusado e já está a procura do mesmo.



Foto Divulgação.

