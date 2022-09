Distribuidora de combustível baiana ganha destaque entre as empresas mais rentáveis do setor de petróleo e gás do país

Reafirmando o seu constante crescimento no mercado, a Larco, companhia genuinamente baiana, ocupa a 3º posição entre as 10 principais empresas em rentabilidade do setor de petróleo e gás, segundo o ranking divulgado no Anuário Valor 1000 – edição 2022, realizado pelo jornal Valor Econômico. No quesito de Evolução da Receita Líquida, a Larco figurou na 5ª posição. Já na categoria de Cobertura de Juros, ficou em 10º lugar. Na classificação de melhores notas, a Larco é a única do estado a despontar na lista ocupando a 10ª posição com nota 35,5.

A distribuidora também ocupa uma posição de grande destaque na categoria das regiões, figurando na 11ª posição entre as 50 maiores empresas do Nordeste. Além de alcançar uma posição acima em relação ao ano passado, a empresa de combustível também apresentou uma variação positiva de 65,1% com uma receita líquida de R$ 7.217,5 milhões. No ranking geral, a companhia subiu 45 posições e atualmente ocupa a 135ª colocação entre as 1000 maiores empresas do país.

Com 22 anos de operação no Brasil, a Larco é a distribuidora de combustível baiana que mais cresce no Nordeste. Atualmente conta com 14 bases de armazenagem de combustíveis localizadas estrategicamente por 10 estados do país, e uma frota com 400 veículos (incluindo bitrens, trucks e carretas), além de uma rede própria de postos em constante expansão. Informações e Foto: SECOM/LARCO

