Divulgada as atrações do São João 2022 de Jequie, confira.

Um evento realizado na noite desta segunda-feira, 11, no Centro de Cultura ACM, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Cultura e Turismo, foram divulgadas as atrações que estão confirmadas para o São João de Jequié, denominado o Maior São João da Bahia, festa junina reconhecida como uma das melhores do Estado e que, de acordo com o prefeito de Jequié, Zé Cocá, vai voltar a ser realizada, após dois anos de pandemia, promovendo um regaste das tradições nordestinas, trazendo atrações para todos os públicos. Estiveram presentes, além do gestor municipal, o deputado federal Leur Lomanto; secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton; o presidente da Câmara Municipal, o vereador Emanoel Campos Silva Tinho de Waldeck; o comandante do 19° Batalhão de Polícia Militar, o tenente coronel Reinaldo Souza; o comandante do 8° Grupamento do Corpo de Bombeiros, o tenente coronel André Faneli Moreira Aguiar; o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jequié (ACIJ), Hugo Britto; demais vereadores e autoridades políticas; as emissoras de rádio 95 FM, Jequié FM, 93 FM, as emissoras de televisão Tv Uesb, Tv Record/Cabralia; e representantes de diversos portais de notícias.

Ainda, de acordo com o prefeito do município, a festa acontecerá em dois sítios, começando a partir do dia 14 até 26 de junho, com a Vila Junina, na Praça Rui Barbosa, e de 23 a 26 de junho na Praça da Bandeira, devendo representar, também, um grande fomento para o comércio de bens, serviços e turismo, aquecendo a economia, gerando novas oportunidades de emprego e renda.

Com a condução da apresentadora Isa Hellen, a apresentação da programação junina contou com os shows de Gilson Prates e Sid Saad e um quarteto de artistas, formado pelos cantores Rosy Banda, Norberto Curvelo, Yata Anderson e Ari PB, vocalista da banda Cacau com Leite, que emocionou o público presente.

O anúncio das atrações, comandado pelo prefeito Zé Cocá, foi bastante animado, contando com a presença de dezenas de influencers digitais, que tiveram uma especial participação no evento de lançamento dos festejos juninos. De posse do microfone do palco, o gestor municipal, enfim, pôs fim a grande expectativa do público.

Confira as atrações:

✅Tarcísio do Acordeon

✅Simone e Simaria

✅Maiara e Maraísa

✅Mastruz com Leite

✅Felipe Araújo

✅Jonas Esticado

✅Chambinho do Acordeon

✅Luis Caldas

✅Lucy Alves

✅Cacau com Leite

✅RosyBanda

✅Norberto Curvelo

✅Edu e Marial



Além dos demais artistas, bandas e cantores locais.

“Após dois anos, graças a Deus que possibilitou que pudéssemos chegar até este momento, estamos felizes e ansiosos pela realização do São João de Jequié 2022, o Maior São João da Bahia que, com fé em Deus, será muito lindo. Muito obrigado a todos!” disse o prefeito de Jequié, Zé Cocá.

