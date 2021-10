Divulgada imagens do projeto de reforma da prefeitura de Jequié. Previsão de início das é para os primeiros meses de 2022

Com o objetivo de ampliar a sede administrativa para centralizar serviços e reduzir custos com aluguéis, o prefeito de Jequié, Zé Cocá, assinou a ordem de serviço para a reforma do prédio sede da Prefeitura de Jequié, localizado no Alto da Prefeitura. O projeto tem previsão de ser iniciado nos primeiros meses de 2022 e as obras irão contemplar a reforma completa do prédio e a construção de um anexo, assim, o antigo imóvel, tanto a parte do térreo quanto o primeiro andar, será todo reformado, e serão feitas intervenções nas paredes, na rede elétrica e no sistema hidrossanitário, além disso, o equipamento passará por uma modernização, com novas esquadrias e novos revestimentos.