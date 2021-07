DJ Ivis é preso pela polícia civil do Ceará e Governador do estado comenta sobre o caso

O governo do Ceará anunciou a prisão de Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, na tarde de hoje (14), em Fortaleza (CE), por agressões contra a ex-mulher, Pamela Holanda. Segundo o governador do estado, Camilo Santana, a prisão preventiva de Ivis foi solicitada pela Polícia Civil e pela Justiça do Ceará ainda nesta tarde. No dia 11 de julho, Pamela divulgou vídeos que mostram o músico dando chutes e socos contra ela.

