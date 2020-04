DNIT informa que a BR 330 vai voltar a ser interditada as 18 horas de hoje

O DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com apoio da com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) voltou a emitir nesta tarde de segunda-feira (13), um novo boletim informando que a BR-330 estará interditada com horário previsto para as 18hs. A medida visa trazer maior segurança aos motoristas que trafegam diariamente no trecho entre Jitaúna e Jequié por conta das chuvas que tem caído na região.

Com as chuvas desta tarde o DNIT resolveu fechar a pista que fica escorregadia por conta do barro molhado podendo causar acidentes. Uma nova avaliação será feita nesta terça-feira (14), para liberar do tráfego. Em tempo será o quarto dia em que a rodovia fica interditada.

