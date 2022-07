Doce Mel enfrenta o Sport Pelo Campeonato Brasileiro Série A3 neste Sábado em Jequié

No jogo de volta que acontece neste sábado no Estádio Waldomiro Borges em Jequié. O time feminino do Doce Mel irá enfrentar o Sport, que saiu na frente no primeiro jogo que ocorreu na Ilha do Retiro, por (1)X(0). Agora o Doce Mel, tem o apoio da torcida e para incentivar ainda mais, o Doce Mel irá distribuir para os primeiros 100 torcedores, camisas do time inteiramente grátis. O jogo irá começar as 15Hs, e os portões serão aberto as 14Hs. Vamos participar e incentivar o nosso Doce Mel.

