Doce Mel estreia sábado às 15 horas no Waldomirão no Campeonato Baiano de Futebol Feminino

A equipe do Doce Mel/Jequié estreia sábado dia 24/09 as 15 horas, contra o Leônico no Estádio Waldomiro Borges, com entrada gratuita do torcedor na primeira partida, além do título Estadual a competição vale uma vaga no Campeonato Brasileiro Série A3.

A equipe com bastante atletas jovens segue se preparando com treinos no Estádio Waldomiro Borges, Crossfit adaptado ao Futebol e na Academia MoveUp, já que o campeonato será uma grande maratona com jogos aos sábados e quartas feiras.



Veja os confronto da primeira fase do Doce Mel/Jequié

Doce Mel x Leônico 24/09, 15h, Waldomirão

Vitória x Doce Mel, 28/09, 15h, Barradão

Doce Mel x Bahia, 08/10, 15h Waldomirão

Doce Mel x Lusaca, 12/10, 15h Waldomirão

Jacuipense x Doce Mel, 16/10, 15h, Lauro de Freitas

Doce Mel x Astro, 19/10, 15h, Waldomirã

Juventude x Doce Mel, 22/10, 15h, Edvaldo Flores.

