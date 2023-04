Doce Mel/Jequié estreia contra adversário duro e conhecido no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2023 – Série A3

Doce Mel enfrentará o Astro na primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2023 Série A3. As duas equipes são as representantes do Estado na Bahia nesta divisão por terem ficado em 2° e 3° lugares no Campeonato Baiano 2022. O jogo de ida está marcado para dia 23, domingo, as 15h, no Joia da Princesa, em Feira de Santana, e jogo de volta para o dia 29, sábado, as 15h, no Estádio Waldomiro Borges, em Jequié.



Na primeira fase do último Campeonato Baiano a equipe Doce Mel obteve 76,1% de aproveitamento, com cinco vitórias, um empate e uma derrota, somando 16 pontos, com 25 gols marcados e 7 sofridos, finalizando com um saldo de 18 gols.

Já a equipe do Astro obteve 71,5% de aproveitamento, com cinco vitórias, e duas derrotas, somando 15 pontos, foram 31 gols marcados e 11 sofridos e saldo de 20 gols.

Na semifinal, em jogo bastante disputado no Estádio Waldomiro Borges, o Doce Mel venceu o Astro por 2×1 e avançou para final contra o Bahia que disputa a Série A1 do Brasileiro Feminino. Agora as equipes voltam a se enfrentar desta vez pelo Campeonato Brasileiro valendo vaga nas oitavas de final.



A Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino é uma competição equivalente à terceira divisão do campeonato nacional e organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O formato é composto por cinco fases eliminatórias, disputadas por 32 equipes.

De acordo com o Regulamento, o resultado agregado das duas partidas definiram quem avançar para a fase seguinte. Dessa forma, os participantes vão reduzindo a cada fase pela metade até a final, os 4 semifinalistas classificam para a Série A2 de 2024.



Eis os confrontos da primeira fase:

Tiradentes (PI) x Polivalente (TO)

Aliança (GO) x Mixto (MT)

Vila Nova F.C (ES) x Uberlândia (MG)

São Bernardo (SP) x Pinda Sport Clube (SP)

Toledo (PR) x Operário (MS)

Estanciano (SE) x Acauã (AL)

Doce Mel (BA) x Astro (BA)

G. E. Recanto (AM) x Tarumã (AM)

Capital (DF) x Cêilandia (DF)

Vasco da Gama (RJ) x Perolas Negras (RJ)

Criciúma (SC) x EC Juventude (RS)

Ypiranga Clube (AP) x Clube do Remo (PA)

CEFAMA (MA) x IAPE (MA)

Náutico (PE) x Guarani (CE)

VF4 (PB) x Mixto (PB)

São Raimuindo (RR) x Assermurb (AC)

