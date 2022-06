Doce Mel/Jequié viajou nesta sexta feira, para estreia domingo, as 15h Campeonato Brasileiro 

A equipe da Doce Mel viajou nesta sexta feira, saiu ás 8 horas de Jequié (BA) com destino a Aracaju (SE), com todas as despesas custeadas de transporte, alimentação, hospedagem entres outras logísticas pela CBF, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A3, que inicia junto com a Série A2 neste sábado dia 11, a equipe da Cidade Sol, que representa o Estado da Bahia, estreia domingo, contra o atual campeão Sergipano, o Estaciano, às 15 horas, fora de casa no jogo de (ida) no Estádio Governador Augusto Franco, em Estância (SE), com transmissão (Ao Vivo) da ELEVEN SPORTS, já o jogo de (volta) está marcado para dia 18, sábado, as 15 horas, no Estádio Waldomiro Borges, a equipe classificada desse confronto enfrenta o vencedor de Náutico x Sport nas oitavas de final.



O Brasileirão Feminino 2022 – Série A3 é a única divisão que contará com 32 equipes de todos Estados Brasileiro e com o maior número de equipes campeãs estaduais em 2021, a competição acontecerá em sistema eliminatório de mata-mata, com jogos de ida e volta, sendo que em cada fase a equipe vencedora recebe um recurso financeiro da CBF, aumentando a cada classificação, as 4 equipes semifinalistas garantem vagas na série Brasileirão série A2 de 2023.



Essa e primeira vez em toda história que Jequié entra no mapa do Futebol Nacional, as atletas do JEC que já disputaram competições nacionais de Futsal e FUT 7 e conta com o reforço da experiente atleta e ex zagueira da Seleção Brasileira, Tânia Maranhão. Informações e Foto: ASCOM/DOCEMEL

Comentários no Facebook:

Comentários