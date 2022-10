Doce Mel vence a semifinal contra o Astro por 2 x 1, avança para a grande final contra o Bahia e conquista vaga no Brasileiro 2023

Com raça, técnica e muita dedicação a equipe do Doce Mel/Jequié vence a equipe do Astro por 2 x 1 em partida válida pelo Campeonato Baiano de Futebol Feminino 2022, com destaque novamente para a atleta Sheilinha, que fez o gol decisivo e garantiu a vaga na grande final contra o Esporte Clube Bahia que venceu pela manhã o Vitória por 5 x 2 na Capital, mesmo jogando com uma atleta a menos durante maior parte do jogo.



O Doce Mel em parceria com o Jequié Esporte Clube, comandada pelo vereador e técnico Tinho, mostrou que é a principal força do interior da Bahia e além de decidir o título Estadual contra o Bahia que faz parte da elite do Futebol Nacional, as guerreiras da Cidade Sol novamente colocaram Jequié no mapa do Futebol Nacional, já que ganharam a vaga no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2023 (Série A3), pois o Bahia já possui a vaga na (Série A1).



As duas partidas da final estão marcadas para sábado dia 29 de outubro no Waldomirão o primeiro jogo e dia 5 novembro na Arena Fonte Nova ou Pituaçu, já que o Bahia fez a melhor campanha da primeira fase, e de maneira invicta chegou a final, os horários e locais serão divulgado nesta quinta feira dia 27 pela Federação Baiana de Futebol.

