Docentes das UESB paralisam atividades nesta quarta-feira dia (12)

A paralisação das atividades acadêmicas por 24 horas no dia 12 de abril foi aprovada na Assembleia Extraordinária da Adusb, que aconteceu na tarde da última terça-feira, 4, no campus de Jequié. Durante a suspensão das atividades, acontecerá um ato público de caráter móvel, em Salvador, com concentração às 9h30, na Praça do Campo Grande.

Análise de Conjuntura

Docentes consideraram que, diante da conjuntura política, a atividade é fundamental, tendo em vista que as perdas salariais já somam 53%, referentes aos 8 anos de Governo Rui Costa (PT) e, desde o início do governo Jerônimo Rodrigues (PT), o Fórum das Associações Docentes das Universidades Estaduais busca abertura de negociação. Já se passaram diversas reuniões, com a Serin (Secretaria de Relações Institucionais), com a Saeb (Secretaria de Administração do Estado da Bahia) e com o Fórum de Reitores e Reitora.

Esses encontros aconteceram desde o dia 23 de janeiro, mas não houve nenhuma resposta concreta. Além disso, o Fórum dos Sindicatos Baianos também tem reivindicado o aumento para as servidoras e servidores estaduais. Ainda na construção da luta conjunta, no dia 5 de abril, aconteceu um panelaço em frente à governadoria, em Salvador, convocado pela CTB.

Paralisação

Diante desse cenário, aparalisação das atividades docentes no dia 12 de abril foi aprovada pela assembleia, já que não existe perspectiva para negociação com o governo estadual.

“A nossa base está inquieta com toda essa conjuntura de arrocho salarial, não abertura de negociação e a falta de perspectiva para que as nossas pautas sejam atendidas. É daí que vem a necessidade de reunir os docentes das quatro Universidades Estaduais para reivindicar as nossas pautas e lutar pela melhoria das condições de trabalho da nossa categoria”, reitera Alexandre Galvão, presidente da Adusb.

Serviço

Paralisação das atividades: 12 de abril

Ato público: concentração às 9h30

Local: Praça da Piedade, Salvador

Organização: Fórum das Associações das Universidades Estaduais

Informações e Foto: ASCOM/ADUSB

