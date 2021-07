Doe alimentos e Vamos ajudar os artistas de Jequié a sobreviverem: Salve a nossa Cultura

Desde o início da pandemia, os artistas do Brasil inteiro tem passado maus bocados. Impossibilitados de fazer qualquer tipo de evento, e com isso a renda de muitos eles chegou a zero. Em Jequié, centenas de pessoas que trabalham diretamente com a música, teatro ou eventos culturais, também tem passado dificuldades financeiras. E para tentar amenizar a situação difícil dessas pessoas, a Associação Cultural de Jequié, lançou a campanha SALVE A NOSSA CULTURA. Quem quiser e poder ajudar, bastar levar um Kg de alimento não perecível no locais de vacinação contra a Covid-19, ou na Jequié FM. Com os alimentos doados, a associação irá montar cestas básicas e doar para a comunidade artística de Jequié, onde alguns deles, tem passado dificuldade inclusive de comprar alimento.

