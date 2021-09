Dois acidentes em poucas horas na BR 116 deixa uma pessoa morta no fim de semana

Dois acidentes com vítimas fatais foram registrados neste fim de semana na BR-116, na altura da cidade de Planalto. O primeiro acidente ocorreu nas imediações do Posto Degradê, quando um motociclista morreu após ser atingido por um caminhão durante a madrugada deste domingo (5).

O segundo acidente foi registrado nas imediações do do antigo Posto São Cristovão, na manhã de hoje. O motorista de um carro de passeio bateu em um guard-hail, ou defesa metálica. Quando ele saiu do veículo foi atingido por outro carro, vindo a óbito na hora.

O Resgate da Via Bahia e equipe da Polícia Rodoviária registraram a ocorrência. O corpo do motorista foi encaminhado para o IML de Vitória da Conquista. A identidade da vítima ainda não foi revelada. O trânsito ficou lento nos dois sentidos da via por horas, tendo sido liberado por volta das 11h. Informações: Blog do Sena

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários