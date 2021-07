Dois ciganos foram presos pela CIPE-CENTRAL acusados de estarem armados

Policiais da Cipe Central detiveram dois ciganos armados no bairro Km 03, em Jequié. Ao proceder com a abordagem foi encontrado na cintura de um dos indivíduos um revólver calibre 38 e posteriormente com uma busca perimetral foi encontrada uma espingarda calibre 12. Os dois homens com idades de 46 e 23 anos foram apresentados na delegacia. Não foi confirmada a participação de nenhum deles na morte dos policiais militares em Vitoria da Conquista.

