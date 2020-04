Dois corpos crivados de bala encontrados na zona rural

Populares encontraram no início da manhã dessa quinta-feira (16) dois corpos às margens de uma estrada vicinal nas imediações da Estação de Tratamento de Esgoto da Embasa, na divisa entre os municípios de Ipiaú e Barra do Rocha. As vítimas, um homem com idade superior a 40 anos e o outro aparentemente jovem, não tinham sido identificadas até a postagem dessa matéria. Os dois corpos apresentam marcas de tiros, um deles estava com as mãos amarradas.

A suspeita é que os dois homens tenham sido executados em outra localidade. Próximo aos corpos foram encontradas pistas que sugerem que os eles foram desovados no local. O Departamento de Polícia Técnica de Jequié já foi acionado para realizar a perícia. A motivação e autoria do duplo homicídio serão investigados pela Polícia Civil. Informações e Foto: Giro Ipiaú

