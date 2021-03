Dois homens e uma mulher trocam tiros com a polícia e morrem em confronto na cidade de Itagi

Uma Equipe do SI da Coordenadoria Regional de Polícia Civil e guarnição da PM de Itagi, receberam por volta das 15h30 desta quinta-feira (18), informação de que indivíduos estavam armados, no interior de uma casa, na cidade de Itagi, praticando o comércio de drogas e que os mesmos teriam envolvimento em homicídio ocorrido na mesma cidade, no dia anterior. Diante de tais informações, as equipes se deslocaram até o local, onde os indivíduos, ao avistarem os policiais, efetuaram disparos de arma de fogo havendo revide. Após cessar os disparos, foi constatado que os três suspeitos haviam sido baleados, aos quais foram prestados socorro e encaminhados a unidade hospitalar, onde morreram, não resistindo à gravidade dos ferimentos. Os elementos foram identificadas posteriormente pelas iniciais C.O.S., L.U.S.M. e P.S.J. Foram recolhidos no imóvel onde os elementos estavam, os seguintes materiais, apresentados na DPC, onde foi lavrada a ocorrência de auto de resistência: Uma pistola .40 marca “Taurus”, com numeração suprimida, pertencente à Polícia Civil do Estado de São Paulo; um carregador; duas munições intactas; um revólver calibre .38, marca “Taurus”, número. 1965915; cinco munições calibre .38, deflagradas; uma balança de precisão; duas pedras grandes de crack; sete trouxas de maconha; oito pedras pequenas de crack e dois celulares, sendo um LG e um Motorola. Informações: Delegacia Territorial

