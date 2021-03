Dois homens morrem em confronto com a CIPE-CENTRAL e a equipe CETO no Joaquim Romão em Jequié

NA manhã de hoje (25), dois indivíduos entraram em confronto com uma patrulha da *CIPE Central* e uma Patrulha da CETO do 19° BPM. Os homens foram socorridos ao nosocômio local, onde após primeiros atendimentos os óbitos foram constatados no Hospital Geral Prado Valadares.

Salienta-se que segundo informações os indivíduos foram posteriormente identificados como pertencentes à uma organização criminosa e estavam atuando como lideranças do tráfico na cidade. Outro fato a respeito dos dois resistentes é que diversas testemunhas informam que teriam sido eles os autores de uma tentativa de homicídio próximo da Rua do Corte, proximidades do bar de bigode, onde vitimaram uma criança de 09 anos e um adolescente de 16 ananos

RESISTENTES:

Homem de 29 anos

Homem de idade não identificada.

MATERIAL APREENDIDO:

01 Revólver calibre .38 numeração 752183 marca Taurus, com 06 cartuchos, sendo 02 deflagrados, 01 picotado e 03 intactos.

01 Revólver calibre .38 numeração DA67415 marca Taurus, com 05 cartuchos, sendo 02 deflagrados e 03 intactos.

01 Motocicleta Honda 160 preta, PP PLO7D48, sendo esta com restrição de roubo/furto. Informações: ASCOM CIPE-CENTRAL

