Dois homens morrem em confronto com a PM em Jequié

Na noite de ontem (03), guarnições da CETO da polícia militar, estavam em rondas no bairro do Jequiezinho, quando segundo informações policiais, indivíduos deflagraram tiros na guarnição. Os policiais revidaram e no confronto, dois homens foram baleados e socorridos até a emergência do Hospital Prado Valadares, onde evoluíram a óbito. Com eles os policiais apreenderam uma pistola Cal. 9mm, com munições do mesmo calibre e um Revólver Cal. 38, com cartuchos do mesmo calibre. Os corpos vão ser levados ao Instituto Médico legal de Jequié, para identificação e a realização de necropsia.

