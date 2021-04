Dois homens morrem em confronto com a polícia militar em Ipiaú

Dois homens morreram em um confronto com policiais militares na noite dessa sexta-feira (02). Um deles foi identificado como Carlos Eduardo Souza de Jesus, apelidado de “Duca”. O outro é conhecido como Edson. Os dois indivíduos baleados na ação policial foram socorridos por guarnições até o Hospital Geral de Ipiaú, mas não resistiram. Nossa reportagem apurou que os dois homens mortos são moradores do bairro Santa Rita. Por volta das 20h, populares acionaram a PM após ouvirem disparos de arma de fogo nas imediações do antigo Cetan, saída de Ipiaú para Ibirataia, onde, a princípio, ocorreu o confronto entre os policiais e a dupla. Nossa reportagem ainda apurou que Duca já tinha passagens na Polícia. Em dezembro de 2019 ele foi preso com mais dois comparsas acusados de envolvimento em homicídios na cidade. A 55ª CIPM deve divulgar nas próximas horas mais detalhes da ocorrência. Informações: Giro Ipiaú

