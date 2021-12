Dois homens morrem em confronto com a polícia militar em Itagi.

Por volta das 06h desta segunda-feira, 13, em operação desencadeada pelo Comando do 19°BPM no município de Itagi/BA, as guarnições do 19ºBPM ao realizar patrulhamento foram surpreendidos por disparos de arma de fogo e no revide alvejaram dois indivíduos que não resistiram aos ferimentos evoluindo à óbito.

Materiais apresentados:

01 Revólver Taurus, Calibre. 32, com 04 munições deflagradas e 02 intactas

01 Revólver Taurus, Calibre. 32, com 04 munições deflagradas e 02 picotadas;

03 Celulares smartphones;

70,00 Reais em espécie;

01 porção de maconha prensada pesando aproximadamente 1,5Kg;

93 pedras de crack;

01 porção de crack maior pesando 500g;

24 porções de maconha;

01 balança de precisão. Informações: Assim/19°BPM

