Dois homens são mortos a tiros nas últimas horas em Jequié

Na noite de ontem(24), o CICOM deslocou a viatura 8.1903 para prestar apoio ao SAMU vítima de disparo de arma de fogo. Ao chegarem, foi localizado um homem alvejado, sem sinais vitais. Óbito constatado pela médica do SAMU. O DPT realizou o levantamento cadavérico. Segundo populares, homens a bordo de um veículo Fiesta, cor preta, realizou os disparos e evadindo em seguida. Não informaram quantos homens estavam no interior do veículo.

Já Por volta das 00:05h o CICOM deslocou a guarnição para o residencial Cachoerrinha II para averiguar denúncia sobre disparo de arma de fogo, bem como uma possível vítima no interior da residência. No local, foi encontrado um homem caído no interior da casa com várias perfurações na cabeça. Além disso, verificou-se que o local possuía inúmeras cápsulas de munições de arma de fogo. O SAMU foi acionado, constatou o óbito. Posteriormente, o DPT esteve no local e realizou o levantamento cadavérico. Segundo populares, homens em um carro branco, dados não anotado, adentrou o local e efetuou disparos contra a vítima. A guarnição efetuou rondas no intuito de encontrar os suspeitos porém ninguém foi encontrado.

