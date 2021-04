Dois homens tombam em confronto com a polícia na cidade de Jaguaquara

Por volta das 16h, desta segunda, 19/04, as guarnições da Polícia Militar de serviço receberam informações da Delegacia Territorial de Jaguaquara, indicando que o autor do homicídio ocorrido na noite do dia 18/04 se encontrava no bairro Malvina II. De imediato as guarnições se deslocaram para averiguar e confirmar a denúncia.

Ao notarem a viatura, dois indivíduos dispararam contra os policiais, que revidaram à injusta agressão. Ao cessar fogo, foram encontrados dois suspeitos ao solo, feridos, sendo socorridos imediatamente, porém não resistiram e foram a óbito. Após verificação, constatou-se que os dois resistentes estão diretamente ligados aos homicídios ocorridos no município e que um deles possuía Mandado de Prisão em aberto.

Material Apreendido:

▪️01 pistola, calibre 9mm, de marca Jerichó (fabricação israelense), com 10 munições intactas; e

▪️01 revólver calibre .38, com 02 munições intactas e 04 deflagradas. Informações: ASCOM/ 19ºBPM

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários