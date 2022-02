Dois jovens mortos e três baleados no final de semana em Jequié

Na tarde de ontem (07), 04 jovens estavam dentro de uma residência na Rua Teixeira de Freitas, Pau Ferro, quando homens armados chegaram atirando nas vítimas. Um dos jovens chegou a ser socorrido até o Hospital Prado Valadares, mas não resistiu e morreu. Enquanto um outro morreu no local e outros dois permanecem internados no Hospital Prado Valadares. A policia civil já esta no caso e começou a investigar o caso, para saber a autoria e motivação do atentado.

TIROS E HOMEM BALEADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JEQUIÉ.

Três homens a bordo de motocicletas, chegaram no Terminal Rodoviário de Jequié e efetuaram vários tiros em um homem, que foi atingido no abdômen. Uma unidade do SAMU foi acionada e o socorreu para o Hospital Prado Valadares.

