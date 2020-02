Dois jovens são brutalmente mortos em Itacaré

A cidade de Itacaré registrou dois homicídios nos últimos dois dias. Na madrugada desta quarta-feira (26), Ualisson Santos de Jesus foi vítima de golpes de faca e não resistiu aos ferimentos. O crime ocorreu no Bairro da Passagem, e de acordo com informações de Alida Santos dos Santos, ex-companheira da vítima, o autor do assassinato foi um indivíduo conhecido popularmente como Samuel, apelidado de Samuca, atual companheiro dela. O caso teria acontecido após uma discussão. O autor do crime fugiu.

Já na tarde desta quinta-feira (27), um jovem identificado como Breno, morador do bairro Tapera, foi assassinado a tiros na estrada que dá acesso a chamada Prainha, em Itacaré. A polícia investiga se Breno tinha ligação com o crime organizado. Autoria e circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas. A Polícia Militar preservou a cena do crime até a chegada de uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus que removeu o corpo.

