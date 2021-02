Dois moradores de Jequié ganham prêmio da Nota Premiada Bahia

Dois moradores de Jequié foram contemplados com R$ 10 mil, cada, no sorteio de fevereiro da Nota Premiada Bahia, que teve resultado divulgado nesta sexta-feira (19), contemplando 91 pessoas de 19 municípios. O prêmio de R$ 100 mil foi para um participante da capital, que mora no bairro de São Cristóvão. Dos 90 prêmios de R$ 10 mil, 53 foram para Salvador e 37 para o interior. A lista completa dos ganhadores pode ser consultada no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e ainda no Instagram @notapremiadabahia e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda da Bahia: Instagram @sefazbahia, Facebook @sefaz.govba e Twitter @sefazba.

Além dos 91 prêmios mensais, a campanha também realiza periodicamente sorteios especiais de R$ 1 milhão, que contemplam um único participante. O próximo sorteio especial está programado para o dia 30 de junho. Neste caso, serão considerados todos os bilhetes gerados entre 1° de março de 2019 e 31 de maio de 2021. Informações: ASCOM/ SEFAZ-BA

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários