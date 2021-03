Dois mortos e um baleado na noite de ontem (16), na cidade de Jaguaquara

Uma casa foi invadida por atiradores na noite de ontem (16), na Rua Olhos D’água, no bairro Palmeira. As vítimas, de pre-nomes Edson e Lucas, morreram após serem atingidas com vários disparos de arma de fogo.

Outro jovem que estava no imóvel foi alvejado, sendo socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192, que foi acionado. As informações ainda dão conta de que Lucas foi surpreendido no quarto da casa, momentos depois de chegar do trabalho. Ainda não há informações sobre autoria e motivação do atentado, que vitimou membros de uma só família.

A PM foi acionada, fez rondas, mas não conseguiu capturar os atiradores. O mês de março tem sido sangrento no Município. O primeiro crime de homicídio foi registrado no dia (3), no bairro Casca, com um jovem de 19 anos morto a tiros na Rua Prefeito João Andrade; o segundo na última sexta-feira, no bairro Arco-Íris; o terceiro na noite de domingo (14), no distrito Stela Dubois e o duplo homicídio elevou para 05 o número de vítimas de crimes violentos neste mês, além de tiroteios no sábado (13).

A polícia não descarta a possibilidade de alguns dos crimes estarem relacionados ao envolvimento de vítimas e autores com entorpecentes, mas o caso da noite de ontem ainda não foi esclarecido. A população, que cumpre decreto estadual da restrição de circulação de pessoas, o toque de recolher em decorrência da pandemia assiste temerosa a onda de criminalidade. Informações: Blog Marcos Frahm

