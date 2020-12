Dois óbitos e mais 25 novos casos de Covid-19 em Jequié nas últimas 24 horas

Houve o registro de mais 2 óbitos, sendo uma mulher de 61 anos, residente no bairro São Luis, com histórico de Hipertensão Arterial; e um homem de 64 anos, residente no bairro Joaquim Romão, com histórico de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. Ambos ocorreram no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV).

Houve o registro de mais 25 novos casos, perfazendo um total de 6689 pessoas confirmadas com a doença, até agora. Mais 37 pessoas tiveram alta, sendo liberadas para suas atividades, contabilizando 6278 pacientes que encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença. Os que estão em quarentena somam 403 pessoas. Conforme os dados repassados pelo HGPV e pelo Hospital São Vicente, a taxa de ocupação geral dos leitos de UTI/adulto é de 55,17%. Destes, 9 leitos estão ocupados por residentes de Jequié e 7 leitos ocupados por pessoas de outros municípios.

