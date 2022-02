Dois policiais militares baleados e 05 suspeitos mortos na cidade de Ipiaú

Cinco indivíduos ainda não identificados morreram após tiroteio com a Polícia na noite dessa quinta-feira(10), na Rua Beira Rio, próximo a Praça dos Cometas, centro de Ipiaú. Durante abordagem de rotina, o grupo teria atirado contra uma guarnição da Polícia Militar. Um PM foi atingido no braço e perna e socorrido inicialmente para o HGI, de onde foi transferido para o Hospital Geral Prado Valares, em Jequié. Ele está fora de perigo. Há suspeita que um outro policial tenha sido atingido por um disparo no pé, mas até a publicação dessa matéria, ainda não tinha sido confirmada a informação. Os nomes dos pm´s não foram divulgados. Os cinco suspeitos mortos na operação, que durou cerca de duas horas nas proximidades de Rio de Contas, foram levados para o necrotério do HGI. Armas e drogas foram apreendidas. As policias militar e civil devem divulgar nas próximas horas detalhes da operação que reuniu dezenas de agentes de segurança. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

