Dois policiais militares baleados em troca de tiros com marginais em Ilhéus

Um intenso confronto no bairro Ilhéus II, na noite desta segunda-feira (27), resultou em dois policiais militares baleados, um acusado morto e outro preso. As primeiras informações são de que um PM, de prenome Cardoso, teria sido atingido no peito e na mão. O outro PM, de prenome André, foi atingido na perna. Ambos não correm risco de morte, segundo informações. Os dois policias foram levados para o Hospital Costa do Cacau.

Um dos homens acusado de atirar nos policiais militares foi identificado como Hilton Alves Souza, natural de Itaratim, mas morador de Ilhéus. De acordo com as primeiras informações, “Sapo”, como era mais conhecido, teria feito os disparos que atingiram o policial Cardoso. Outro acusado de envolvimento no tiroteio foi identificado como Geovani Nascimento Souza, que acabou preso. Policiais militares estão mobilizados para tentar prender outros homens que teriam enfrentado a polícia na noite desta segunda-feira. Foto reprodução Verdinho Itabuna

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente