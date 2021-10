Dona Jerusa irá fazer sua cirurgia próximo dia 05 no Hospital Geral Prado Valadares em Jequié; ASSISTA

Contamos aqui no Jequié Urgente a triste história da senhora Jerusa de Jesus Cerqueira de 50 anos. Ela sangra 24 horas por problemas de “MIOMA”, e necessita com URGÊNCIA fazer uma cirurgia. Já há quase 02 meses a paciente espera por uma ligação do CERAJE (Central de Regulação da Assistência de Jequié), e que não obteve retorno. Logo após a reportagem, a Secretária de Saúde do município, Polliana Leandro, entrou em contato e disse que já teria encaminhado a família até o CERAJE. A redação do Jequié Urgente também recebeu ligação de uma pessoa que se apresentou como Coordenadora do setor. Mas, não foi feito absolutamente nada. Até que na noite de ontem (27), a diretora do Hospital Prado Valadares, ANA PAULA DE ASSIS CAMARGO LACERDA, tomou conhecimento da situação da senhora Jerusa, e ela mesma ligou para a família, que foram ao Hospital Geral Prados Valadares e devido a situação crítica da paciente, a cirurgia foi marcada para o próximo dia 05 de Novembro. Agradecemos a sensibilidade da diretora do Hospital Prado Valadares e da equipe de cirurgiões. Inclusive, a dona Jerusa vai precisar da doação de sangue. Quem poder doar, dirija-se até o HEMOBA e faça sua doação.

Depois da matéria da senhora Jerusa, dezenas de pessoas entraram em contato com a nossa redação. Reclamando da demora que é para conseguir uma consulta, marcação de exame e cirurgias em Jequié. Várias pessoas reclamam do serviço prestado na área da saúde. Inclusive, vamos tentar uma entrevista com a Secretária de Saúde do Município, ou até mesmo com a responsável pela CERAJE (Central de Regulação da Assistência de Jequié), e tentar entender a função da CERAJE na cidade, o porque na demora para realização de procedimentos, exames entre outros. Entendemos que a demanda é grande, mas, tem problemas de saúde que realmente não da para esperar.

