Dono de Bar no Curral Novo é morto com tiros na cabeça

no início da noite de ontem (28), policiais militares foram acionados para comparecerem a Rodovia Barragem da Pedra. Ao chegarem no Bar do Flamengo, fim de linha do Curral Novo, encontraram o corpo de Manoel Freitas Souza, o mesmo estava sentado em uma cadeira de balanço e morto com tiros na cabeça. Segundo informações policiais, a esposa do mesmo estava na pia lavando pratos e na hora dos disparos saiu correndo.

A polícia foi acionada e fez rondas pela localidade, mas infelizmente não prendeu os acusados. Manoel era conhecido como ( DU REIS DO BAR DO FLAMENGO), bastante conhecido e muito querido por todas. A polícia civil já entrou no caso, para prender o acusado (s), e saber se foi um latrocínio ( Roubo seguido de morte), ou qual o motivo que levou a morte de Du Reis.

