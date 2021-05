Donos de veículos ou sucatas deixados nas ruas de Jequié tem prazo de 05 dias para retirá-los

Começou hoje (26), e a partir desta data, os proprietários de veículos ou sucatas de veículos deixados nas ruas de Jequié, tem um prazo de 05 dias para retirar os mesmos das vias públicas do município. A lei municipal foi aprovada pela Câmara de vereadores em 2019, mas, a prefeitura nunca tinha a colocado em prática. A fiscalização e remoção dos veículos ou sucatas, será feita pela SUMTRAM com apoio do Detran-Ba. Os proprietários geram um prazo para buscá-los no pátio existente na Cidade Nova, mas, terá que arcar com multa, diária do pátio, e serviço de guincho. Lembrando, que a operação será em todos os bairros da cidade, e quem souber de algum veículo ou sucata nas ruas, pode ligar para 156 e fazer a denuncia.

