DPT e Corpo de Bombeiros realizam perícia de trios para o Carnaval 2023 até o dia 16

Os trios elétricos, mini trios, microtrios, carros de apoio e outros veículos que vão desfilar no Carnaval em 2023 começaram a ser vistoriados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) para garantir a segurança de motoristas e foliões nos sete dias de festa. A auditoria, que acontece no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador, na Avenida Luís Viana Filho, acontece até a próxima quinta-feira (16).

Os veículos são inspecionados pelos órgãos e têm toda a documentação que certifica a regularidade dos automóveis e seus condutores por órgãos como o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), Secretaria da Fazendo do Estado da Bahia (Sefaz-BA) e outros órgãos estaduais e municipais. Os condutores recebem uma cartilha preenchida com as certificações, que são obrigatórias para entrar no circuito durante o Carnaval. A estimativa é de que o número de vistorias esse ano ultrapasse a da última festa, em 2020, quando foram 116 trios e carros de apoio verificados pelas equipes.

Segundo o Diretor do Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto do DPT, Joel Raymundo Santos Filho, o departamento passou a fazer vistorias nos trios como uma estratégia para garantir 100% de segurança na trafegabilidade dos circuitos durante os sete dias de festa. Entre as avaliações dos peritos estão a verificação das condições dos pneus, realização de testes no sistema de direção, verificação de suspensão e sistema de freios.

“Um dos aspectos principais que destacamos no nosso trabalho, acompanhado inclusive por nossos peritos, é a avaliação do sistema de freios, porque eles são testados – cada eixo, cada roda – e quando há peças danificadas, nós solicitamos a substituição dessas peças e os condutores retornam para checarmos se essas pendências foram corrigidas. O DPT só emite o carimbo quando o veículo está em plenas condições de atividade e estabilidade”, detalhou.

