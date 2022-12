Duas crianças deram entrada no IML de Jequié

Uma quarta-feira bastante triste na região. Uma criança de 07 anos, identificada como Pietro Silva Santos, acabou morrendo afogada na cidade de Jaguaquara. O Departamento de Polícia Técnica foi ao local e fez o levantamento cadavérico.

Já na cidade de Santa Inês, um bebê de apenas 07 meses acabou se engasgando com leite materno e acabou indo a óbito. No caso da criança vítima de afogamento, o represa fica no bairro Malvina, e ainda não foi informado as circunstâncias que aconteceu o afogamento.

