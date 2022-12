Duas mulheres morreram em grave acidente na BR 116 próximo a cidade de Jequié

No final da manhã de ontem (19), um grave acidente deixou duas pessoas mortas e uma ferida. Segundo informações, um veículo de passeio acabou colidindo em um ônibus da Viação Cidade Sol, que saiu da cidade de Vitória da Conquista, com destino a cidade de Jequié. As vítimas foram identificadas como Maria de Lourdes Tenório do Nascimento, 63 anos e Liliane Tenório da Silva, 44 anos. O homem que ficou ferido, foi socorrido até a emergência do Hospital Prado Valadares, onde foi medicado ficando internado.

Segundo informações as vítimas eram irmãs e são do estado de Pernambuco. A polícia vai investigar as causas do acidente. O motorista e passageiros do ônibus não sofreram ferimentos. O congestionamento chegou a 04 quilômetros na BR 116.

Comentários no Facebook:

Comentários